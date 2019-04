Tränen auf dem Kilimandscharo

Der Gipfelsturm beginnt um Mitternacht, unsere Gruppe nimmt die finale Etappe in Angriff, 1180 Höhenmeter bis nach ganz oben. Eine endlose Zahl Spitzkehren führt durch schweren Schnee steil bergauf, Stirnlampen leuchten die Spur aus. Es ist ein Aufstieg im Zeitlupentempo, fast schon ein Treten an Ort. Die Steigung, die dünne Luft.



Und dann, nach den ersten hundert Schleifen, kauert eine Trekkerin aus einer früher gestarteten Seilschaft im Schnee: schluchzend, erschöpft. Die Frau hat sich übergeben. Endstation. Neben ihr steht ein Führer, wir müssen nicht anhalten. Fürs Anhalten ist es ohnedies zu kalt.



«Wo gibts hier eine Internet-Connection?»



Zuverlässige Zahlen, wie viele es bis zur Spitze schaffen, gibt es nicht. Mal heisst es 90 Prozent der Gestarteten, mal nur 70 Prozent. Zwar lässt sich der Kilimandscharo in Wanderschuhen begehen, ohne Eispickel oder Steigeisen. Doch die Höhenkrankheit kann selbst Spitzenathleten in die Knie zwingen.



In acht Tagen auf den Gipfel. Das ist möglich über die Lemosho-Route. Grafik: SoZ Can



Aber das Quantum Risiko macht Reiz und Nimbus des Riesen aus. Für viele Zeitgenossen ist er ein Punkt ganz oben auf der Liste der Dinge, die sie im Leben noch machen wollen. Der Kilimandscharo, das ist der Gipfel des Trekkingtourismus.



Rund 40 000 Bergfreunde messen jährlich ihre Kräfte am Gebirge im Norden Tansanias, drei Breitengrad südlich des Äquators. Der weisse Berg, wie er auch heisst, ist die lohnendste Devisenquelle des Landes und wird intensiv bewirtschaftet. Fünf Routen stehen zur Wahl – man soll sich gut überlegen, welcher man folgt. Abzuraten ist etwa vom Coca-Cola-Trail, breit ausgebaut und hoch frequentiert. Hier herrscht zur Hauptsaison ein Gedränge wie an Ostern auf der Rigi.