Endstation Strassburg

Das war 2010, und damals fuhr Nazlija Ismaili nach Strassburg, um gegen den Entscheid zu protestieren. Gegen das Unrecht. Gegen die angebliche Korruptheit der Gerichte und sogar der Gewerkschaften in Deutschland. Und das tut sie noch heute. Seit acht Jahren wohnt sie in einem Auto auf einem Parkplatz im Europaquartier, und als sie «Bund»-Fotograf Adrian Moser dort besuchte, war sie eben überfallen und verprügelt worden. Wenn sie wieder ganz gesund ist, will sie in den Hungerstreik treten. Es wäre ihr zweiter. Beim ersten bekam sie Hilfe von Angestellten des benachbarten Europarats, ebenso von der Strassburger Stadtverwaltung, die ihr nun auch eine Wohnung angeboten hat. «Die Leute sind nett», sagt Ismaili, «aber sie verstehen uns nicht.»



Uns? Rund um das Gericht, das die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention in ihren 47 Unterzeichnerstaaten garantieren soll (unter ihnen die Schweiz), hat sich eine Internationale von vielleicht einem Dutzend Klägern niedergelassen. Sie bewohnen Zelte, Verschläge, selbst gebaute Hütten; manchen hat die Stadt mittlerweile eine Parzelle oder einen Schrebergarten überlassen.