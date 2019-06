Wunderwelt Wimbledon

Zudem erwuchs der Golfsport als Konkurrenz. 1895 schrieb der Club rote Zahlen, es drohte die Übernahme durch den wohlhabenderen Queen's Club aus dem Stadtteil West Kensington.



Solche Themen werden an der alljährlichen History Conference in Wimbledon debattiert, mit Teilnehmern aus ganz Europa. Wäre es zur Übernahme gekommen, Queen’s wäre heute vielleicht das prestigeträchtigste Rasenturnier.



Doch im Vorort Wimbledon wehrte man sich, trieb etwa zusätzliche Mittel auf, indem man die Crocketspieler wieder als Mitglieder zurück in den Club lockte, mit der Konzession, ihn wieder umzubenennen in All England Lawn Tennis and Croquet Club. So heisst er auch heute noch, obschon niemandem in den Sinn kommen würde, Crockettore in den Rasen zu stecken. Schon gar nicht Neil Stubley, dem Chefgärtner. Doch zu ihm später.