Rasenkönig Federer

Es wird Federers einzige Wettkampfpartie gegen Sampras bleiben, und heute sagt er: «Das war vielleicht mein Lieblingsmatch aller Zeiten.» Die folgenden zwei Spiele in Wimbledon verliert er allerdings. 2001 im Viertelfinal gegen Tim Henman, 2002 in der Startrunde gegen den ihm unbekannten Kroaten Mario Ancic. Eine Drama, doch dies wird seine letzte Niederlage auf diesem Belag für sehr, sehr lange Zeit bleiben.



In den folgenden fünf Jahren bleibt Federer auf diesem Belag ungeschlagen und gewinnt zehn Turniere in Folge, je fünf in Halle und in Wimbledon. Die Rekordserie reisst erst am 6. Juli 2008 im dritten Wimbledon-Final in Folge gegen Rafael Nadal. Nach 65 Siegen und auf dramatische Art, nach fünf Sätzen und in der fortgeschrittenen Dämmerung, um 21.16 Uhr.



Was ihn auf Rasen so stark macht, erklärt Federer heute so: «Rasen hebt meine Stärken hervor und verdeckt etwas meine Schwächen. Ich kann darauf spielen, wie ich will, nach meinen Regeln. Wenn du dich so fühlst – bei Rafa Nadal in Paris muss es ähnlich sein –, kannst du den Ball früh oder spät nehmen, chippen, mit Topspin spielen, ans Netz kommen oder hinten bleiben. Ich habe alle Optionen, und so kann ich gegen verschiedene Gegner verschiedene Taktiken anwenden. Das gibt dir Luft, um Probleme zu vermeiden oder Partien zu gewinnen.»



Allerdings, fügt er an, sei die Rasensaison für ihn auch tückisch. «Der Druck ist für mich gross, denn die Saison ist so kurz, und es gibt wenig Möglichkeiten zur Vorbereitung.» Wichtig sei die Mentalität: Punkt für Punkt müsse man kristallklar wissen, was man tun wolle. Unsicherheiten werden rasch bestraft. «Wenn du einmal im falschen Moment blinzelst, kann das zur Niederlage reichen.» Denn Rasen ist auch ein Equalizer: Nirgendwo sind starke Aufschläger schwerer zu breaken als hier.