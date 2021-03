Im Niemandsland herrscht angespannte Ruhe

Unruhen will niemand mehr



Das Hôtel de la Gare demonstriert seine Zugehörigkeit mit der jurassischen Fahne und dem Abstimmungstransparent für den Kantonswechsel. Doch ausgerechnet hier erklärt die Bedienung umgehend: «Ich bin neutral, ich wohne nicht in Moutier.» Auch zwei der älteren Herren auf der Terrasse wollen keinesfalls mit Namen und Foto in der Zeitung erscheinen, aber sie geben gerne Auskunft. Unweit von hier habe er an einer der Demonstrationen in den 1970er-Jahren «zwei Gummigeschosse mitten in die Brust» abgekriegt, sagt der eine. «Wenn das ins Gesicht gegangen wäre, würdest du jetzt anders aussehen», meint der andere.



Beide sind natürlich entschieden für den Wechsel von Moutier in den Kanton Jura, und sie haben auch ihre Zweifel, ob die Regierungsstatthalterin unbefangen entscheiden werde. Aber Unruhen werde es auf keinen Fall mehr geben. «Das wollen alle hier verhindern.» Moutier sei auch nicht mehr in zwei verfeindete Lager gespalten. «Man grüsst sich, auch wenn man sich vielleicht nicht gleich an denselben Tisch setzt.» Für weitere Auskünfte verweisen sie auf den Herrn, der gerade am Restaurant vorbeiläuft.



Es handelt sich um Pierre-André Comte, Generalsekretär des Mouvement Autonomiste Jurassien (MAJ). «Wir sind völlig ruhig und zuversichtlich», sagt er, das Abstimmungsresultat sei unangreifbar. Aber auch falls die Statthalterin den Urnengang annullieren sollte, «werden wir Autonomisten nicht jene sein, die Unruhen auslösen». Denn dies würde der eigenen Sache schaden, für die man entschieden weiterkämpfen werde.



Klar sei aber, so Comte, dass in diesem Fall «eine Gemeinde, der ihr Selbstbestimmungsrecht abgesprochen würde, das Recht auf Vergeltungsmassnahmen hätte». Comte, der in Vellerat wohnt, hat Erfahrung. Die Gemeinde Vellerat hatte Berühmtheit erlangt, als sie sich zur freien Republik erklärte, weil sie nicht in den Jura wechseln durfte. Es sei aber nicht an ihm, die Behörden von Moutier zu beraten, sagt Comte. Sicher ist: Eine allfällige Annullation durch die Statthalterin würde bis vor Bundesgericht angefochten werden.