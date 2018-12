2018 war ein schlechtes Jahr für den liberalen Westen. China anderseits hat seinen Ehrgeiz betont, am Volkskongress im März (siehe Bild) liess Staatspräsident Xi Jinping seine Amtszeitbeschränkung aufheben.



China ist keine wünschenswerte Alternative zur liberalen Demokratie. Nach Maos Tod legte es ein spektakuläres Wirtschaftswachstum hin. Aber das war ein Aufstieg aus erbärmlicher Armut, und vor diesem Hintergrund ist es natürlich leichter, zu wachsen. Und arm ist China bis heute. Das BIP pro Kopf beträgt ein Drittel desjenigen von Südkorea und ein Fünftel desjenigen der Schweiz. Ausserdem leidet das Land an Umweltverschmutzung und Unterdrückung, auf der Skala der 156 glücklichsten Länder liegt es auf Rang 86. Es stellt sich die Frage, ob China überhaupt in der Lage ist, die Lücke zum Westen zu schliessen, wenn es Kritiker der Regierung einfach wegsperrt. Auf diese Weise ist es möglich, dass schlechte Politik nicht korrigiert wird.





«China ist keine wünschenswerte Alternative zur liberalen Demokratie»: Platzanweiserinnen machen ein Selfie. Foto: Thomas Peter (Reuters)



Sie betonen, dass Phänomene wie der derzeit boomende rechte Populismus kurzfristig seien und uns nicht ablenken sollten: Die Welt wandle sich zum Bessern. Einem Bauern in Indien mag das einleuchten – aber auch einem durchschnittlichen Schweizer? Der muss doch froh sein, wenn die Welt bleibt, wie sie ist.



Die Schweiz gehört zu jenen Ländern, die die Aufklärung am stärksten verinnerlicht haben und auch am meisten von ihr profitiert haben. Sie ist deshalb einer der Orte auf der Welt, an denen es sich am besten leben lässt. Aber auch hier sterben Leute noch an Krebs oder bekommen Alzheimer. Das Leben kann noch besser werden, auch in der Schweiz.



In Ihrem Buch «Aufklärung jetzt» präsentieren Sie eine Art Erntebericht der Aufklärung.



Gesundheit, Wohlstand, Bildung, Friede beziehungsweise Sicherheit – das sind die Dinge, für die sich jeder zuerst interessiert. Weil sie die fundamentalen Voraussetzungen eines glücklichen Lebens sind. Die Statistiken zeigen ein klares Bild: In all diesen Bereichen hat sich das Leben nach der Aufklärung dramatisch verbessert.