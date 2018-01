Gibt es auch Selbstzweifel im Silicon Valley?

Es gibt eine gigantische Legitimationslücke, die einigen der vielen intelligenten Leute, die da arbeiten, nicht verborgen bleibt. Sie merken, dass das, was sie erzählen, nicht unbedingt stimmt. Sie lösen zwar gewisse Probleme, aber nicht die entscheidenden. Sie wissen auch, dass sie neue Probleme schaffen, wie etwa Facebook mit den Fake News.



Wie gehen die Techies damit um?

Der Silicon-Valley-Milliardär Peter Thiel zum Beispiel hat dieses seltsame René-Girard-Institut gegründet – der mittlerweile verstorbene Stanford-Professor für Religionsanthropologie, Girard, hatte die These des «mimetischen Begehrens» formuliert: Was der andere hat, will ich auch. Das heisst, dass jede Gesellschaft von zunehmendem Neid und daraus resultierender Gewalt geprägt ist, und diese Spirale nur durch die Opferung eines Sündenbocks – im Christentum ist das Jesus – durchbrochen werden kann. Deshalb spricht Thiel ­davon, dass Wettbewerb nur etwas für Verlierer sei. Das Ideal sei das Monopol, denn damit entkommt man dem mimetischen Begehren, weil dieses in dem Moment sinnlos wird, wo einer etwas will, das nur einer haben kann. Was mich daran am meisten irritiert hat: Die intellektuelle Redlichkeit spielt keine Rolle mehr. Peter Thiel sieht sich etwa als gläubiger Christ und setzt trotzdem alles daran, die Sterblichkeit zu überwinden, die er als Krankheit bezeichnet.



Thiels Ziel zumindest steht im Dienste der Menschheit.

Möchten Sie ewig leben?



Das nicht, aber hundertfünfzig Jahre alt zu werden, bei guter Gesundheit – wieso nicht?

Das halte ich für keine gute Idee. Wo bleibt da der Platz für die Jungen. Und die lebensverlängernden Massnahmen können sich vermutlich dann sowieso nur die Reichen leisten.



Es gibt Leute, die eine direkte Linie von den kalifornischen Hippies zum Silicon Valley ziehen: hier wie dort Innovation ohne lästige Einflussnahme des Staates.

So weit die Theorie, doch eigentlich haben Silicon Valley und Hippies so viel gemeinsam wie das moderne China und der Kommunismus: Man nimmt von der Ideologie, was einem gerade dienlich ist. Das Silicon Valley ist keine neue Gegenkultur, vielmehr eine Art esoterisch verbrämter Ultrakapitalismus. Dahinter steckt eine ähnliche Hybris wie bei den vorherigen selbsterklärten «Masters of the universe», der Finanzelite, einfach ohne offensichtliche Statussymbole: Die Gewissheit, dass man am Nabel der Welt sitzt, wo sich die Zukunft der Menschheit entscheidet.