Wird das Visionäre in der Politik überschätzt?

Als Barack Obama gewählt wurde, galt er als grosser Hoffnungsträger. Als einer, der auch grossartig reden kann. In der Realität zeigte sich, dass selbst er in seiner Position nicht sehr viel zu bewirken vermochte. Visionen allein reichen also nicht. In dieser Hinsicht traue ich Angela Merkel nach 12 Jahren noch zu, die beste aller realistischen Optionen zu sein. Die Grosse Koalition wurde sicherlich bei der Wahl abgestraft. Wenn sie nun aber unter erschwerten Bedingungen noch einmal herhalten muss, wird sie vielleicht von der Bevölkerung ganz anders wahrgenommen.



Kürzlich forderten Sie die Kanzlerin dazu auf, «durchzuhalten», und ernteten dafür viel Häme. «Jetzt ist Punk definitiv tot!», schimpfte einer.

Egal, was für ein Statement ich abgebe, es führt immer zu einem Shitstorm. Mal bin ich der lallende Juso, jetzt der CDU-Fan. Das ist das Resultat der «neuen Gesprächskultur». Die Leute schreien sich in den sozialen Medien an, ohne einander zuzuhören. In diesem Fall nahmen die Nachrichtenagenturen aus einem längeren Gespräch einen Halbsatz und bastelten daraus eine Schlagzeile.



Warum muss Merkel durchhalten?

Wer wäre in der aktuellen Konstellation denn geeigneter? Sie hat in ihren 12 Jahren als Kanzlerin und auch davor nie für politische Skandale gesorgt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie mal für viel Geld bei einem Grosskonzern anheuert, wenn sie als Kanzlerin aufhört. Das ist doch schon mal was.



Schon gar nicht bei einem russischen wie Gerhard Schröder.

Ich mag da gar keine Namen nennen, aber bei Angela Merkel kann ich es mir schlicht nicht vorstellen. Und ich muss mich nicht verbiegen, um zu sagen, dass ich sehr viel Respekt vor der Art und Weise habe, wie sie mit der Flüchtlingskrise umgeht.



Umso erstaunlicher ist die Hysterie, die sie heute auslöst. Die einen glauben, dass sie Deutschland abschaffen will, andere fürchten, dass ohne sie das Chaos ausbricht. Wie konnte es so weit kommen?

In einer idealen Welt wäre für mich aktuell Grünen-Chef Cem Özdemir der beste Kanzler. Aber das ist vorerst wohl nur ein Traum. Vom Personal, das jetzt zur Verfügung steht, bleibt Angela Merkel in meinen Augen die vernünftigste Wahl. Das wäre alles andere als ein Neuanfang, klar. Aber eben auch nicht das schlimmste Szenario. Ich frage mich: Worüber beklagt sich eigentlich die Mehrheit der Leute?



Wirtschaftlich geht es Deutschland ausgezeichnet.

Die ökonomische Entwicklung hinterlässt zweifellos auch Verlierer. Die Schere zwischen Arm und Reich entwickelt sich besorgniserregend, ein weltweites Phänomen. Aber wenn wir uns die Wirtschaftskraft und die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ansehen, ging es in den letzten Jahren ziemlich nach oben. Wie können da Parteien in ihrem Wahlprogramm behaupten, es sei grundsätzlich alles schlecht?