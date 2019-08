Aufstand im Seeland 

Zurück ans Zeichenbrett



Den Bau einer Westumfahrung von Biel bedingt der Netzbeschluss von 1960. In diesem Jahr legten Parlament und Bundesrat die Routen der Nationalstrassen fest. Es war die Zeit, als Autobahnen noch Bewegungsfreiheit, Zukunft und Wohlstand symbolisierten. Entsprechend setzten sich die Patrons des nördlichen Bielerseeufers dafür ein, dass die Strasse von Neuenburg nach Biel auf ihrer Seite statt im Seeland gebaut werde. Mit Erfolg: Heute durchtrennt ein graues Betonband die ansonsten idyllische Uferlandschaft; Biel wurde zum Hindernis, das die Autobahn irgendwie überwinden musste.



Lösungen dafür gab es über die Jahrzehnte einige: ein Tunnel durch den Jurafuss; eine Hochstrasse auf Pfeilern durch das Stadtzentrum; eine Unterführung auf der Westast-Linie mit diskreten, unterirdischen Anschlüssen. Letztere Variante schien in den Neunzigern machbar, bevor die Brandkatastrophen im Montblanc-Tunnel und im Gotthard zu einer Verschärfung der Brandschutzvorschriften führten. Autobahnanschlüsse müssen seither offen gebaut werden. So wurde der heute umstrittene Westast-Plan geboren. Die Kosten des Projekts beziffern die Behörden auf über zwei Milliarden Franken.



Alles wird geprüft



Die von der Behördendelegation – Bund, Kanton und die betroffenen Gemeinden – gegründete Dialoggruppe aus Westast-Gegnern und -Befürwortern wird in ihrer Suche nach einer neuen Lösung auch alte Varianten überprüfen. Hans Werder, der unabhängige Leiter der Gruppe, bestätigt auf Anfrage, dass man selbst die «Nullvariante» – nichts tun – «sauber anschauen» werde. Zuerst will die Gruppe jedoch die Bieler Verkehrssituation gründlich untersuchen und eine Zukunftsvision dafür entwickeln.



Der Auftrag der Behörden sei sehr breit abgefasst, so Werder, der einstige Generalsekretär des eidgenössischen Verkehrsdepartements Uvek. Der Spielraum der Dialoggruppe sei gross. Zwar seien ihre Empfehlungen, sofern sie sie beschliessen, nicht rechtlich bindend. Es seien aber schliesslich 1,2 Millionen Franken in die Gruppe investiert worden. «Wenn wir eine breit abgestützte Variante finden, die auch funktioniert, wird man das sehr ernsthaft anschauen.»







Der Westast und die Wahlen



Die Autobahnfrage beschäftigt die Bieler Bevölkerung wie kein anderes Thema. Im Stadtrat hat ein Umdenken stattgefunden: Während sich in fast allen Fraktionen noch Befürworter der Stadtanschlüsse finden, stehen nur noch bürgerliche Parteien mehrheitlich hinter dem Konzept, das einst vom Parlament mitgetragen wurde. «Auch wir sehen die grossen Auswirkungen der einzelnen Bauphasen», sagt FDP-Stadtrat Peter Bohnenblust. «Aber man muss den enormen Nutzen der Anschlüsse sehen.» In seiner Partei, so SP-Stadtrat Alfred Steinmann, habe es hingegen einen «kontinuierlichen, deutlichen Umschwung» gegeben. Sabine Kronenberg von «Biel wird laut» war bis 2014 grünliberale Grossrätin. Die Kehrtwende der GLP hinterlässt bei ihr einen bitteren Nachgeschmack: «Erst als der Wind gedreht hatte, lenkte auch die GLP ein.» Bei anderen Parteien habe es sich ähnlich abgespielt. Kronenberg ist aus der GLP ausgetreten.



«Einige suchen noch ihren Weg», sagt Stadtpräsident Erich Fehr (SP). Selbst unter SVP-Stadträten gebe es Skepsis. Aber auch Fehr sagt: «Da ist sicher eine Portion Opportunismus dabei.» Fehr hielt die beiden Anschlüsse noch 2016 für «die beste Lösung, um die Stadt endlich vom Verkehr zu befreien.» Dies erachte er noch heute als plausibel. Schon damals habe ihm aber vor allem die Bauzeit Sorgen gemacht. Die Diskussion habe sich von einer rein verkehrlichen zu einer gesellschaftspolitischen verschoben. Der Alternativvorschlag habe einen Dialog ermöglicht. «Dieser geht über ein reines Ja und Nein hinaus, deshalb hat sich der Gemeinderat dafür eingesetzt.» Dank der Verbesserung der Verkehrssituation nach der Eröffnung des Ostasts könne man sich die für den Dialog notwendige Zeit nehmen.



Die Debatte beschäftigt auch Bundespolitiker: Ständeratskandidatin Regula Rytz (Grüne) ist Komiteemitglied. Der bisherige Ständerat Hans Stöckli (SP) hat unter den Gegnern wegen seiner Rolle in der Planentwicklung wenig Freunde. «Wir haben alle interessierten Kreise offen und transparent informiert, integriert und angehört, ohne aber alle Anliegen aufnehmen zu können», so Stöckli. Am Ende sei die Empfehlung der beteiligten Behörden einstimmig gewesen. Er unterstütze heute die Suche nach einer besseren Lösung.